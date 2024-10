Il Comune di Ravenna informa che a partire dalle 17 di oggi, lunedì 21 ottobre, sarà chiusa in via precauzionale la strada di accesso al traghetto di Sant’Alberto (via Nigrisoli). La chiusura avverrà nel tratto a partire dalla rampa di accesso alla golena, per evitare l’accesso all’area golenale che potrebbe essere interessata dal passaggio della piena del Reno, prevista sopra soglia 2, che transiterà tra la notte e la mattinata di domani.