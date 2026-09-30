Ravenna, picchiato a scuola dai compagni: 14enne ricoverato all’ospedale

Una lite tra ragazzi, iniziata all’interno della scuola e proseguita all’esterno al termine delle lezioni. L’epilogo è stato dei peggiori: un 14enne portato in ospedale a Ravenna e poi trasferito in Pediatria a Rimini. A ridurlo in quelle condizioni sarebbero stati altri due compagni, suoi coetanei. Lui li conosceva bene. E una volta soccorso, ha fatto i loro nomi. La madre del giovane li ha denunciati lunedì ai carabinieri, che ora - come da prassi - procedono con le dovute indagini con l’ipotesi di lesioni personali in coordinamento con la Procura presso il tribunale per i minorenni di Bologna.

L’episodio risale a giovedì scorso ed è avvenuto in un centro di formazione professionale di Ravenna frequentato dai tre adolescenti.

Secondo quanto riferito nella denuncia, il 14enne sarebbe stato affrontato dagli altri due ragazzi quando ancora tutti si trovavano all’interno dell’istituto. Allo stato attuale non è chiara la ragione della discussione. Futili motivi comunque, che hanno mantenuto alta la tensione anche una volta usciti dalla scuola, a lezioni concluse. È in quel momento che, secondo la ricostruzione fornita dalla famiglia, il ragazzo sarebbe stato aggredito dai due coetanei. Le lesioni riportate hanno portato a un primo ricovero al Santa Maria delle Croci, a cui è seguito il trasferimento per ulteriori accertamenti all’Infermi di Rimini. Al momento non è nota la prognosi refertata dai medici. Restano da chiarire le ragioni che hanno fatto scattare la lite e soprattutto la dinamica dell’aggressione, sulla quale sono in corso gli accertamenti.