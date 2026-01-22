Ravenna, picchia la madre in strada: arresti domiciliari per un 24enne

Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna è intervenuta a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 per una violenta lite in strada.

Giunti sul posto, gli operatori accertavano che un uomo di 24 anni, in evidente stato di agitazione, stava aggredendo la madre mentre la donna lo stava accompagnando per fare rientro presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. L’episodio, avvenuto in pieno giorno, aveva attirato l’attenzione dei passanti che, preoccupati, richiedevano l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Gli agenti, con non poche difficoltà, riuscivano a interrompere la condotta violenta del 24enne e a mettere in sicurezza la donna; nelle concitate fasi dell’intervento, tuttavia, l’uomo opponeva resistenza anche nei confronti degli operatori, rendendo necessario il suo immobilizzo.

La vittima veniva affidata alle cure del personale sanitario e trasportata presso il Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso.

Dell’accaduto veniva informato il Pubblico Ministero di turno, che disponeva per l’arrestato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.