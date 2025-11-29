Ravenna, picchia i genitori per i soldi per gli stupefacenti: applicato il braccialetto elettronico

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Mobile di Ravenna ha proceduto all’esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari coercitive nei confronti di un italiano, indagato per lesioni ed estorsione nei confronti dei genitori. L’uomo è accusato di aver cagionato lesioni al padre e di aver estorto denaro ai genitori i quali, a causa dell’azione violenta del figlio, gli hanno consegnato una somma di denaro.

L’indagine è nata dalla richiesta di intervento al numero di emergenza da parte dei genitori, ed è quindi emersa la condotta violenta del figlio nei confronti di entrambi i genitori.

Le indagini degli inquirenti hanno permesso di accertare che le vittime non avevano mai denunciato episodi analoghi e che quest’ultimo episodio è scaturito da una richiesta di denaro che il figlio ha fatto per poter fare acquisto di sostanze stupefacenti.

Sulla scorta degli elementi raccolti è stato disposto il divieto di avvicinamento alle parti offese con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza, cd braccialetto elettronico. L’indagato presenta diversi precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti.