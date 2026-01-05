Ravenna, piano ghiaccio: ecco come segnalare le emergenze e i disagi

Il Comune di Ravenna ricorda che dall’1 novembre al 15 aprile è attivo il piano ghiaccio/neve, l’insieme delle azioni, dei mezzi organizzati e dei comportamenti previsti dal Comune in caso di nevicate e per prevenire la formazione di ghiaccio.

In caso di necessità sono pronti a intervenire 114 mezzi. Nello specifico: 57 lame, 7 pale, 4 mini pale 15 autocarri, 19 bobcat e 12 spandisale.

L’impresa Sistema 4.0, al fine di andare incontro alle esigenze della cittadinanza, renderà attiva in ogni situazione di maltempo una centrale operativa alla quale ci si potrà rivolgere attraverso il seguente canale: e-mail segnalazioni@sistema.ra.it

Le sole eventuali situazioni di particolare gravità (ad esempio incidenti e pericoli causati dal maltempo, ostacoli alla viabilità, situazioni di disagio a persone o animali) potranno essere segnalate alla centrale operativa della Polizia locale il cui numero è 0544 482999.

Si ricorda infine che anche i cittadini, nel caso si verifichino situazioni di particolare emergenza legate al maltempo, sono chiamati ad adottare particolari cautele e ad avere comportamenti “virtuosi”.