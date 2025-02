Ravenna piange monsignor Verucchi. Il vescovo nominato da Giovanni Paolo II aveva 87 anni

Fedeli in lutto per la scomparsa di monsignor Giuseppe Verucchi a 87 anni. Nato il 23 novembre 1937 a Miceno, frazione di Pavullo, fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1961 e nominato arcivescovo metropolita di Ravenna-Cervia il 9 marzo 2000 da papa Giovanni Paolo II come successore di Luigi Amaducci, dimessosi per raggiunti limiti di età. Il 13 maggio seguente ricevette l’ordinazione episcopale in Piazza Grande a Modena dall’arcivescovo-abate di Modena-Nonantola Benito Cocchi, con co-consacranti gli arcivescovi Santo Bartolomeo Quadri, emerito di Modena-Nonantola, e Luigi Amaducci, emerito di Ravenna-Cervia. Dal 17 novembre 2012 era arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia e risiedeva a Modena al Centro Famiglia di Nazareth.