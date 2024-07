Ravenna, perde il controllo del mezzo e investe una ciclista, urtando quattro auto

Investe una ciclista ferendola, poi si scontra con altre quattro auto. Potrebbe essere stato un malore del conducente a innescare la carambola che ha bloccato il traffico questa mattina in via di Roma e che ha reso necessario l’intervento dei sanitari per il conducente dell’auto che ha perso il controllo, oltre che per una donna in sella a una bicicletta. E’ il bilancio di un incidente i cui rilievi si stanno svolgendo, a partire da circa le 8:30 quando è avvenuto, nella centralissima via ravennate all’altezza della Casa protetta “Garibaldi”. A urtare la ciclista e le quattro macchine parcheggiate un pick-up Toyota, condotto probabilmente da un turista di origini croate. A propendere per il malore sono l’assenza di segni di frenata sull’asfalto e il trasporto in ambulanza anche dell’uomo alla guida, nonostante lo scontro con gli altri mezzi non sia avvenuto a velocità sostenuta. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’auto medicalizzata, i vigili del fuoco e la polizia locale.