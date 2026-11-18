RAVENNA. Nuove risorse per la sicurezza nell’area della stazione e dei Giardini Speyer a Ravenna. In particolare per la zona delle piazze Luigi Carlo Farini e Aldo Moro e sul sottopasso che collega stazione ferroviaria e quella delle autolinee. È l’obiettivo dell’Accordo di programma per il progetto “Sicurezza integrata dell’area antistante lo studentato e del sottopasso di collegamento con la stazione delle autolinee”, approvato dalla giunta comunale e sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna. Per un valore di circa 307.000 euro, di cui 246.000 da Viale Aldo Moro e 61.500 dal Comune. Due i fronti principali: riqualificazione strutturale e prevenzione sociale. Gli interventi di riqualificazione strutturale, precisa il Comune, consisteranno nella rimozione e rifacimento integrale della pavimentazione del sottopasso tra stazione ferroviaria e autolinee finalizzati alla realizzazione di un percorso accessibile per persone ipovedenti; nel potenziamento dell’illuminazione dell’intero sottopasso con apparecchi led di ultima generazione, con l’obiettivo di migliorare percezione visiva e comfort ambientale; nell’installazione di telecamere all’interno degli ascensori a servizio del sottopasso, con finalità di deterrenza rispetto a vandalismi e frequentazioni illecite. Verranno anche rafforzate le azioni di prevenzione sociale attraverso la promozione di iniziative culturali, educative e di aggregazione sociale nelle aree riqualificate, insieme al potenziamento dell’attività dell’Unità di strada.

Infine sarà assicurato sostegno al presidio territoriale attraverso le organizzazioni di volontariato, che svolgeranno funzioni diascolto, informazione, orientamento turistico e segnalazione di eventuali criticità alla Polizia locale. «Siamo molto soddisfatti», commenta il vicesindaco Eugenio Fusignani: «La strategia condivisa unisce due direttrici imprescindibili e complementari, la riqualificazione strutturale e la prevenzione sociale».