Ravenna, per rubare 20 euro di alcolici spacca la vetrina con 3mila euro di danni: fermato nella notte

Ravenna
  • 26 ottobre 2026
Foto Massimo Fiorentini
Foto Massimo Fiorentini
Il tombino usato per l’effrazione
Il tombino usato per l’effrazione
Ravenna, per rubare 20 euro di alcolici spacca la vetrina con 3mila euro di danni: fermato nella notte
Ravenna, per rubare 20 euro di alcolici spacca la vetrina con 3mila euro di danni: fermato nella notte
Ravenna, per rubare 20 euro di alcolici spacca la vetrina con 3mila euro di danni: fermato nella notte
Ravenna, per rubare 20 euro di alcolici spacca la vetrina con 3mila euro di danni: fermato nella notte

Furto con spaccata notturna nella notte a Ravenna al minimarket Pam in via Diaz, un esercizio nel cuore del centro e purtroppo bersaglio di furti e vandalismi anche in passato. Nel cuore della notte, verso le 3, un ladro di origine straniera intenzionato a rubare bottiglie di alcolici ha infranto la vetrina con un tombino per poi darsi alla fuga. È scappato portando via bottiglie del valore di circa 20 euro, procurando danni per almeno 3mila euro, tra lo sconforto della proprietaria. L’allarme è stato inizialmente dato dai residenti, poi le guardie giurate presenti in zona hanno subito allertato i Carabinieri, che hanno individuato e fermato il ladro, portandolo in caserma.

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