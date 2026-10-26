Ravenna, per rubare 20 euro di alcolici spacca la vetrina con 3mila euro di danni: fermato nella notte

Furto con spaccata notturna nella notte a Ravenna al minimarket Pam in via Diaz, un esercizio nel cuore del centro e purtroppo bersaglio di furti e vandalismi anche in passato. Nel cuore della notte, verso le 3, un ladro di origine straniera intenzionato a rubare bottiglie di alcolici ha infranto la vetrina con un tombino per poi darsi alla fuga. È scappato portando via bottiglie del valore di circa 20 euro, procurando danni per almeno 3mila euro, tra lo sconforto della proprietaria. L’allarme è stato inizialmente dato dai residenti, poi le guardie giurate presenti in zona hanno subito allertato i Carabinieri, che hanno individuato e fermato il ladro, portandolo in caserma.