Ravenna, per Rana maxicommessa da oltre 150 milioni in Medio Oriente

Una commessa di rilevanza internazionale porta il nome di Ravenna nel cuore del settore offshore. La controllata Rana Subsea S.p.A., parte del gruppo Next Geosolutions, ha sottoscritto una Letter of Intent (LOI) con Saipem S.p.A., leader globale nelle costruzioni offshore, per la fornitura di servizi di SAT diving nell’area del Medio Oriente. L’avvio operativo è previsto nel secondo trimestre del 2026 e il contratto avrà una durata di 36 mesi continuativi, con tre opzioni di estensione di sei mesi ciascuna, per un valore complessivo base di circa 150 milioni di dollari.

La commessa rappresenta un passaggio strategico per Rana, che consolida la sua presenza nei mercati internazionali e amplia il perimetro operativo del Gruppo. «La sottoscrizione della LOI con Saipem rappresenta un punto di svolta che ci consente di entrare operativamente in una regione caratterizzata da una forte domanda strutturale di servizi subsea a lungo termine. Allo stesso tempo, questa aggiudicazione dimostra come l’integrazione nel Gruppo NextGeo ci permetta di affrontare con successo opportunità di dimensioni superiori rispetto al passato, supportando i nostri clienti in progetti di maggiore complessità e ampliando in modo concreto il nostro perimetro competitivo», sottolinea Alessandro Buffa, CEO di Rana Subsea.

Per sostenere l’esecuzione della commessa, Next Geosolutions ha acquisito dalla società norvegese Siem Day II AS l’unità navale “Siem Day”, che sarà rinominata “NG Supporter”. Costruita nel 2013, la nave di 121 metri e 22 metri di larghezza dispone di deck area di 1.300 m², una offshore crane da 250 tonnellate con Active Heave Compensation, Moonpool, helideck e sistemazioni per 110 persone. La NG Supporter sarà impiegata non solo per il progetto Saipem, ma anche per altre complesse operazioni subsea, Construction & Installation Support e attività di Inspection, Maintenance & Repair (IMR).

L’investimento di circa 112 milioni di dollari per la nave sarà finanziato tramite mezzi propri e un finanziamento bancario in corso di definizione. La LOI prevede inoltre l’impiego di un sistema di saturazione modulare di proprietà, un team tecnico qualificato e attrezzature tecnologicamente avanzate, incluse opzioni per Work Class Remotely Operated Vehicle (ROV) e Hyperbaric Reception Facility (HRF). L’accordo permette a Rana di avere visibilità sui ricavi nei prossimi 3-5 anni, rafforzando la posizione competitiva del gruppo in un segmento caratterizzato da alte barriere all’ingresso e forte specializzazione tecnica.