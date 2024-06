Ravenna, “per noi il cantiere del rigassificatore è simbolo di rinascita”

“Questo lavoro per noi, assieme alle altre importanti commesse che stiamo conquistando, rappresentano una fase di rinascita. E da qui vuole partire anche un messaggio di pace”. Entra nel vivo il cantiere offshore del rigassificatore e Silvio Bartolotti, guida dell’azienda ravennate Micoperi, è stato il “padrone di casa” in una giornata in cui autorità pubbliche e giornalisti hanno visitato la Yudin, imbarcazione cruciale per le lavorazioni che si stanno svolgendo al largo di Ravenna. Una nave su cui lavorano 109 persone, e che sarà impiegata per installare 50 pali di acciaio, con diametri che variano fra gli 1,5 e 3 metri. La lunghezza dei pali supera i 90 metri e pesano sino a 450 tonnellate ciascuno. In una nota di Micoperi si legge come “le operazioni iniziate come da cronoprogramma, prevedono l’uso di circa 15mila tonnellate di acciaio e sono finalizzate ad approntare l’intera struttura della piattaforma di ormeggio del rigassificatore”.

