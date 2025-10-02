Ravenna per la Flotilla e per Gaza: oggi presidio in piazza del Popolo, venerdì mattina il corteo

A Ravenna Potere al Popolo, Osa e Usb organizzano un presidio per oggi, giovedì 2 ottobre, alle 17 in Piazza del Popolo e un corteo per domani, venerdì 3 ottobre, con ritrovo alle 9 sempre in Piazza del Popolo. “Oggi - si legge in una nota - sarà ancora una giornata di mobilitazione permanente a Ravenna, dal nostro presidio alle ore 17 chiamiamo un’assemblea verso lo sciopero generale di domani venerdì 3 con la manifestazione che partirà alle 9.30 da Piazza del Popolo. Se il 22 settembre non ha insegnato a questo governo cosa significa la forza delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti lo farà il 3 ottobre”.

Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza del Popolo. Da lì, partirà un corteo che si snoderà per le vie cittadine fino a raggiungere la Darsena di città, dove si terranno interventi dei rappresentanti delle sigle sindacali e delle associazioni che hanno aderito alla giornata di mobilitazione.

“L’aggressione - si legge in una nota della Cgil - contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”. Con queste parole la Cgil ha annunciato lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata. Lo sciopero generale è stato indetto per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 146/90. La Cgil rende noto che “saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore”.