Ravenna, per il Bike Park gestione temporanea in mano al Comune

Il nuovo Bike park di Ravenna in zona ex ippodromo, in attesa di essere inaugurato, sarà gestito nel suo primo anno di attività dall’ufficio Sport del Comune. Così da valutarne costi, utilizzo da parte delle società e libera fruizione, per poi procedere a un bando o a una concessione. Lo precisa questo pomeriggio in Consiglio comunale il sindaco Alessandro Barattoni rispondendo a un question time del capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani. L’azzurro chiede conto della particolare attenzione, anche “mediatica”, che riserva alla struttura un’associazione privata, il comitato Amici del ciclismo, che avrebbe anche lanciato una raccolta fondi per aggiungere strutture gioco per bambini. “Ha già la convinzione o la garanzia di essere assegnataria del Bike park?”, domanda esplicitamente Ancarani, struttura che ha già avuto una “corsia preferenziale negli investimenti”. Il primo cittadino, con soddisfazione del forzista, precisa che non è ancora stata definita la modalità di gestione e che la volontà è quella di tutelare la libera fruizione dell’area verde. Tra l’altro, aggiunge, il comitato ha dichiarato di non essere interessato alla gestione dell’intera area che comprende anche una cintura verde aperta a tutti. “Quest’anno - ribadisce - servirà a capire come viene fruita la struttura” per poi definirne la gestione.