Ravenna per Gaza, i sindacati: “Almeno 8mila persone in marcia” VIDEO GALLERY

Ravenna
  • 03 ottobre 2025
Foto e video Massimo Fiorentini
Il corteo lungo il ponte Simonini (foto e video Massimo Fiorentini)
“Almeno 8mila persone in marcia per le strade della città”. Sono le stime dei sindacati per l’imponente mobilitazione di oggi a Ravenna per la manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla. Già oltre mille persone si erano radunate nelle prime ore di oggi in Piazza del Popolo. Ieri si sono registrate anche le prime occupazioni di istituti scolastici in provincia: una a Ravenna al Liceo artistico e l’altra a Faenza al Liceo Torricelli Ballardini. “Giovedì notte una cinquantina di studenti - ha fatto sapere la portavoce Paola Laghi - dormirà qui. L’intenzione è proseguire fino a sabato, poi vedremo”.

