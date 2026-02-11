Ravenna, per Carnevale torna il banchetto del baratto sabato 14 febbraio

A Ravenna torna anche quest’anno l’appuntamento con il Carnevale green di CittAttiva, in programma sabato 14 febbraio dalle 15 alle 17.30 nella la sede di via Carducci 16.

L’evento, pensato per bambini dai 3 anni e per tutti i ragazzi che amano sperimentare, nasce con un obiettivo preciso: unire il divertimento tipico del Carnevale alla cultura del riuso e dell’anti-spreco. In un’epoca in cui i costumi vengono spesso utilizzati una sola volta, CittAttiva propone un’alternativa divertente ed ecologica per rinnovare il guardaroba delle feste senza spendere e senza inquinare.

Protagonista del pomeriggio sarà il banchetto del baratto: ogni costume, accessorio o strumento musicale dismesso vale 1 gettone. Consegnando ciò che non si usa più, si riceverà un gettone per scegliere un “nuovo” travestimento a cui dare una seconda vita. Per aiutare lo staff ad allestire al meglio il banchetto, sarà possibile consegnare i propri oggetti nei giorni precedenti l’evento portandoli nella sede di CittAttiva nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 15 alle 18 e mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13.

Oltre allo swap party, il pomeriggio sarà animato da diverse postazioni creative realizzate in collaborazione con KidLights, Spazio Ricircolo e Oggettoteca: il laboratorio di sartoria e rammendo, dove esperti aiuteranno le famiglie in piccole sistemazioni o personalizzazioni sartoriali per adattare i costumi trovati; un laboratorio creativo per dare spazio alla propria fantasia utilizzando materiali di recupero, glitter e colori per creare da zero accessori unici e oggetti originali; e uno spazio dedicato alla creazione di una “pozione segreta” per sigillare l’allegria del Carnevale..

L’ingresso è libero e gratuito e per tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo spuntino.

Per maggiori informazioni: pagina facebook e instagram “CittAttiva Ravenna”, email cittattiva@comune.ra.it o whatsapp 3472104175 o tel. 0544482052