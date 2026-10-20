Ravenna, per 60 euro perde un anno di pensione, ma la Cassazione dà torto all’Inps

Sessanta euro di stipendio per un giorno di lavoro, quasi 20mila euro di pensione da restituire per un intero anno. Una sproporzione che la Cassazione ha deciso di fermare, ribaltando la sentenza della Corte d’appello di Bologna e dando ragione a un pensionato con Quota 100 finito nella morsa dell’Inps per una singola giornata lavorativa in un’azienda agricola, nel settembre 2020.
Con una sentenza pubblicata in questi giorni, la sezione Lavoro della Suprema Corte ha stabilito che la decurtazione della pensione deve essere commisurata al reddito effettivamente guadagnato, escludendo la restituzione automatica dell’intero trattamento annuale.