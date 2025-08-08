Ravenna, pedone investito in via Po: è grave

RAVENNA - Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 agosto: poco dopo le 18 un’auto che stava viaggiando da via Panfilia verso via Gramsci ha investito un pedone in prossimità delle strisce pedonali su viale Po, all’intersezione con via Dismano Vecchia. L’uomo, di una sessantina d’anni, non aveva documenti con se e non è stato possibile risalire alla sua identità: sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che, riscontrata la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elimedica. L’uomo è stato quindi intubato e trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima urgenza. Alla guida della vettura si trovava invece una donna di 70 anni.

Sul posto anche la polizia locale di Ravenna per i rilievi di legge: ancora in corso di ricostruzione la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la luce del sole potrebbe aver influito impedendo parzialmente la visuale della carreggiata all’automobilista. La 70enne è stata sottoposta agli accertamenti di rito per accertare se avesse assunto alcol o droghe prima di mettersi alla guida: i test sono risultati negativi. Allo stesso modo, sono state eseguite verifiche sul cellulare, che non hanno rilevato nessuna attività.