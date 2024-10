Ravenna, Pedalata solidale per gli alluvionati organizzata dai Lions Club domenica 13 ottobre

Le sottoscrizioni devolute in occasione della Pedalata confluiranno nel fondo di solidarietà promosso dal Governatore Mario Boccaccini del Distretto Lions 108 A per contribuire a far fronte ai gravi danni delle alluvioni nell’ area romagnola del 2023 e 2024.

Il programma

Alle 9.30 il ritrovo in bicicletta presso lo Chalet dei Giardini Pubblici di Ravenna in Via Santi Baldini n. 4. Alle 10 la partenza ufficiale della biciclettata da Ravenna a Punta Marina lungo la pista ciclabile di Via Canale Molinetto. Si tratta di un percorso agevole e protetto lungo la pista ciclabile su asfalto per complessivi 24 km. ( andata e ritorno ). L’iniziativa è svolta in collaborazione con la Fiab di Ravenna che assicurerà l’ accompagnamento della Pedalata.

A tal fine la Fiab di Ravenna, unitamente a tutti i Lions Club, consiglia l’uso del casco per grandi e bambini e la partecipazione con biciclette gonfie e in buone condizioni. Alle 12 circa è previsto l’ arrivo al Bagno Baloo di Punta Marina dove sono previsti i saluti e il ringraziamento dei Lions e successivamente un ristoro con piadina, salsiccia, acqua, vino e caffè per tutti i partecipanti.

L’offerta minima consigliata è di: 10 euro per la Pedalata e 5 euro per i bambini, 20 euro per la Pedalata con il ristoro e 10 euro per i bambini e ragazzi fino a 14 anni. Tutta la cittadinanza è caldamente invitata a partecipare e a dare testimonianza concreta della propria solidarietà.