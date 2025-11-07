Ravenna, Pd provinciale: Dalmonte candidato unitario

Sono iniziate in questi giorni le assemblee congressuali dei circoli del Partito Democratico della provincia di Ravenna che porteranno al rinnovo degli organismi dirigenti locali e culmineranno nel congresso provinciale.

La candidatura a segretario provinciale è sostenuta unitariamente e vede in Nicola Dalmonte, vicesindaco di Solarolo e attuale responsabile dell’organizzazione del PD provinciale, la figura proposta per guidare la federazione nei prossimi anni.

Nella sua mozione, Dalmonte richiama la necessità di tornare nei luoghi della vita reale, nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei mondi dell’associazionismo, dell’impresa e del volontariato, diventando una forza capace di rigenerare la democrazia, di ricostruire fiducia, di tornare a parlare alle persone, soprattutto a chi si sente escluso o invisibile.

«È da questa consapevolezza – scrive Dalmonte nel documento congressuale - che deve ripartire una forza progressista: dal senso di comunità, dall’idea che l’altro non è un nemico o un concorrente, ma una parte di noi. Contro l’individualismo imperante, che la destra trasforma in ideologia e in strumento di divisione, noi dobbiamo affermare la cultura della cura, dell’empatia e della responsabilità reciproca. Dove loro costruiscono muri e alimentano paure, noi dobbiamo costruire ponti e generare fiducia — costruttori di ponti in un mondo di fiumi. Essere democratici e progressisti oggi significa proprio questo: restituire alla politica la sua dimensione umana, farne uno spazio di incontro e di solidarietà, capace di unire ciò che il rancore e la disuguaglianza dividono.»