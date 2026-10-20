Ravenna, pauroso incidente: travolta sullo scooter, grave una donna

Un pauroso incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Ravenna, con una donna di 33 anni trasportata in gravi condizioni al’ospedale Bufalini di Cesena. Poco dopo le 13, un’auto condotta da un giovane transitava in via Trieste in direzione mare, quindi ha svoltato a sinistra in via Albona scontrandosi con lo scooter guidato dalla 33enne. L’urto è stato molto violento e la donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti con ambulanza e automedica. È stata trasportata al Bufalini con codice di massima gravita visti i diversi traumi riportati, ma fortunatamente non era in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Locale per rilievi e viabilità.