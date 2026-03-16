Ravenna, pauroso incidente tra auto e scooter all’incrocio: 19enne all’ospedale - Gallery

Un pauroso scontro all’incrocio verso le 14.30 di oggi, lunedì 16 marzo, a Borgo Faina di Ravenna sulla via Dismano. Un giovanissimo motociclista di 19 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato centrato da una Mercedes. Il giovane in sella al suo Malaguti Phantom procedeva sulla via Dismano in direzione Cesena, quando si è scontrato con una Mercedes all’incrocio con via Fosso Ghiaia. La moto è stata sbalzata di almeno 20 metri, con il giovane letteralmente volato verso il parcheggio del bar Borgo Faina. Una scena agghiacciante, ma per fortuna il ragazzo è sempre rimasto cosciente e le sue condizioni sono giudicate di media gravità. I rilievi a cura della Polizia Stradale di Ravenna.