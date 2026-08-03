Ravenna, pauroso incidente nella notte a Marina Romea, gravissimi due giovani - Gallery

Uno spaventoso incidente nella notte tra domenica e lunedì a Marina Romea sulla Romea Nord, con due feriti trasportati in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. Verso le 4 del mattino, per cause al vaglio della Polizia Locale di Ravenna, si è verificato un pauroso scontro tra una Mini Cooper con a bordo 3 ragazzi tra i 18 e i 19 anni e un camion di una lavanderia industriale guidato da un 62enne.

L’urto è stato violentissimo, con due giovani (il conducente e un passeggero) trasportati con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. L’altro ragazzo all’interno dell’auto e l’autista del camion sono invece stati trasportati all’ospedale di Ravenna in condizioni di media gravità. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 con tre ambulanze e un’automedica, quindi è stato attivato l’elicottero per i feriti più gravi.

La strada è stata chiusa al traffico, con Vigili del Fuoco al lavoro per estrarre i feriti dai mezzi e liberare la carreggiata con l’utilizzo della gru.