Ravenna, pauroso incidente: l’auto sbanda con un altro mezzo parcheggiato, 4 giovani all’ospedale - Gallery

A Ravenna un pauroso incidente stradale questa sera verso le 20 in via Mandriole, con quattro giovani condotti in ospedale. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Municipale di Ravenna, una Toyota che procedeva in direzione Sant’Alberto ha sbandato sulla destra all’altezza del vecchio mulino, centrando in pieno una Volkswagen Golf (senza nessuno a bordo) parcheggiata davanti a una abitazione. L’impatto è stato molto violento: sulla Toyota c’erano 4 giovani tra i 20 e i 30 anni. I due ragazzi nei sedili anteriori sono stati condotti all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità, mentre sui sedili posteriori sedevano un ragazzo e una ragazza, trasportati all’ospedale di Ravenna con ferite più lievi. Sul posto 4 ambulanze più l’auto medicalizzata e i Vigili del Fuoco, oltre a due pattuglie della Polizia Municipale di Ravenna per rilievi e per la viabilità che è continuata a senso unico alternato.