Ravenna, pauroso incidente: grave una donna

Un grave incidente stradale questa mattina a Borgo Montone. Il sinistro in via Argine sinistro Montone. In un violento impatto tra due auto, una delle due, una Opel, è rimasta nella strada, mentre l’altra vettura (condotta da un trentenne) è finita nella scarpata. L’uomo alla guida dell’auto rovinata a ridosso dell’argine del fiume ha riportato ferite lievi ed è riuscito a uscire in autonomia dall’abitacolo. Più gravi le condizioni della donna cinquantenne alla guida dell’altra auto, trasportata prima in ambulanza all’ospedale di Ravenna e poi in elicottero al Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.