Ravenna, pauroso incidente frontale: 24enne motociclista all’ospedale

Un pauroso incidente stradale questa mattina alle 9.15, in via Bonifica all’altezza del civico 92, sulla strada che collega Porto Fuori a Lido Adriano. Un giovane motociclista di 24 anni in sella alla sua Benelli stava procedendo in direzione mare e si è scontrato frontalmente contro una Peugeot. L’impatto è stato violentissimo e il giovane ha riportato più traumi, tanto che si è reso necessario il trasporto in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena. Nonostante la violenza dell’impatto, da una primissima diagnosi le condizioni sarebbero di media gravità. La strada è stata chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto i Carabinieri di Lido Adriano, la Polizia Municipale di Ravenna e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.