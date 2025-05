Ravenna, pauroso incidente all’incrocio: tre donne miracolate

Un pauroso incidente fortunatamente senza gravi conseguenze questa mattina a San Zaccaria nell’incrocio tra via del Sale e via Casimpane. Verso le 7.20 l’impatto terribile tra due auto, con all’origine una mancata precedenza tra una Toyota Agos e una Renault Capture. A bordo della Toyota una donna risultata miracolosamente illesa e non ha avuto bisogno di cure. Mentre la Toyota ha finito la sua corsa nel fosso, la Renault si è ribaltata con a bordo una madre insieme alla figlia adolescente. Per entrambe il trasporto in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena, per fortuna con codici di bassa gravità. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 in ambulanza, era stata attivata l’elimedica da Ravenna, che però è tornata alla base senza caricare feriti. I rilievi a cura della Polizia Municipale di Ravenna, supportata dai Vigili del Fuoco di Cervia che hanno messo in sicurezza i mezzi.