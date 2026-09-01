Ravenna, pauroso incidente all’incrocio, allenatore di calcio all’ospedale in elicottero - Gallery

Un pauroso incidente stradale questa mattina verso le 9.30 a Piangipane all’incrocio tra via Piangipane e via Tagliata, un incrocio a ridosso del canale già teatro in passato di gravi incidenti. Con tutta probabilità una mancata precedenza è all’origine dello scontro tra una Fiat 500 e una Bmw X6. Ferite lievi per i due occupanti della Bmw, trasportati in ambulanza a Ravenna. Sulla Fiat 500 c’erano invece un giovane calciatore minorenne accompagnato all’allenamento dal suo allenatore. Ferite lievi anche per il calciatore (portato all’ospedale di Ravenna), mentre l’allenatore è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi, i Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118, sopraggiunte prima dell’attivazione dell’elimedica.