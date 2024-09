Ravenna, paura per la piena: molti sindaci della Bassa Romagna preparano le ordinanze di evacuazione

RAVENNA - Anche nel territorio della Bassa Romagna, dopo un pomeriggio trascorso monitorando una situazione tutto sommato non allarmante, nella serata di ieri alcuni sindaci dell’Unione hanno disposto ordinanze di evacuazione a causa del passaggio della piena del Santerno previsto nella notte. Per diverse frazioni del comune di Lugo (Villa San Martino, Ca di Lugo, San Lorenzo, Santa Maria in Fabriago, San Bernardino, Giovecca, Passogatto, Marmanna, San Potito) e per la zona Est della città la sindaca Elena Zannoni ha emanato disposizione di evacuazione. Lo stesso hanno fatto i sindaci di Sant’Agata sul Santerno, Riccardo Sabadini e di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi. Anche i sindaci che non hanno firmato le ordinanze invitano chi abita vicino ai fiumi a salire ai piani alti. In generale l’appello è comunque alla calma: “Si tratta di ordinanze prudenziali”.