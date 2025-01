Ravenna, parla il nuovo proprietario della zona C: “L’Ortazzo rimarrà come è sempre stato”

«Chi ha a cuore la natura può stare tranquillo, l’area che ho da poco acquistato rimarrà come è sempre stata da tre decenni a questa parte»: con queste parole l’imprenditore Giorgio Valentini intende rassicurare il mondo ambientalista sul destino della Zona C del comparto Ortazzo Ortazzino. L’area, come riportato ieri dall’associazione Italia Nostra, è stata acquistata poco prima di Natale a una cifra che si aggira sui 250mila euro per circa 70 ettari di terreno.

