Ravenna, Parco Marittimo ai blocchi di partenza, alla scoperta del «nuovo volto dei lidi»

Il nuovo Parco Marittimo si rivela a ravennati e non giocando da subito la carta della sostenibilità, quella su cui la stessa Amministrazione comunale ha messo l’accento per proporre il progetto come un fiore all’occhiello del turistismo lento e attento all’ambiente. L’appuntamento è per domani mattina a Marina di Ravenna con la prima edizione della “Parco Marittimo Walk & Run”, un’iniziativa pensata da Asd Locomotiva Ravenna proprio per andare alla scoperta del percorso «che - dicono gli organizzatori - sta cambiando l’intero volto del litorale ravennate». Il primo evento ufficiale, una camminata ludico-motoria di 8 e 3 km tra Parco e pineta, appare come un manifesto dei lidi del futuro ormai prossimo: con lo stradello retrodunale tra Marinae Punta per il quale è stato rinnovato anche quest’anno il divieto di accesso e sosta alle automobili, è lecito immaginare che il litorale si trasformerà nel regno di pedoni e ciclisti, non solo ravennati. O almeno, questa sarebbe l’intenzione del Comune, che infatti ha concesso il proprio patrocinio all’evento di domenica, cui si aggiunge anche il sostegno della Cooperativa Spiagge. Oltre all’organizzazione da parte di Asd Locomotiva Ravenna, la squadra dei soggetti promotori si completa con il supporto offerto dal Comitato Uisp Ravenna-Lugo e il coordinamento delle varie società podistiche.

«La nostra associazione nata 50 anni fa - spiega Francesco Tondini, presidente della Locomotiva - crede fermamente nella presenza e nell’organizzazione di manifestazioni sul territorio, aperte a tutti, per piccole promesse, giovani, adulti e adulti cresciuti. Tutti tasselli importanti e complementari per l’organizzazione e la partecipazione alla promozione del nostro nuovo Parco Marittimo e della nostra secolare pineta». Gli fa eco Gabriele Tagliati, presidente del comitato Uisp: «Uisp, con le sue tante associazione sportive dilettantistiche nel territorio, promuove da sempre la cultura della salute e del sano movimento oltre alla promozione e la tutela del territorio - afferma -. Abbiamo quindi accolto con molto piacere l’invito per questa manifestazione che continua un percorso di crescita sociale e collettiva già avviato da tempo e per il quale ci impegniamo ogni giorno».

Per chi fosse interessato a partecipare alla camminata, il punto di ritrovo e di raccolta delle iscrizioni sarà, a partire dalle 8 di domenica, al parcheggio scambiatore in via Trieste. La partenza alla volta di Marina è fissata alle 9.30.