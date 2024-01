RAVENNA. Un appello all’unione, rivolto al centrodestra ravennate, perché lavori assieme al Pd su due “questioni fondamentali” per il territorio. Cioè lo sblocco dell’iter di autorizzazione per il parco eolico offshore Agnes e per salvare i 92 posti di lavoro a rischio alla ex Farmografica di Cervia. La parlamentare Pd Ouidad Bakkali chiama dunque le forze politiche a convergere sui due emendamenti che verranno votati a partire da questa settimana in commissione alla Camera. Su Agnes, dopo aver aderito alla petizione lanciata dal sindaco ravennate Michele De Pascale a sostegno dell’hub, Bakkali ha appunto depositato un emendamento «per dare massima priorità all’eolico offshore nelle commissioni responsabili della Valutazione di impatto ambientale, ad oggi uno degli ultimi ostacoli alla realizzazione di Agnes». E anche per dare «precedenza assoluta a progetti rinnovabili offshore realizzabili nel breve termine rispetto a progetti che richiedono invece anni di lavoro preliminare per adeguare le infrastrutture portuali», spiega la dem. Quanto all’ex Farmografica, l’emendamento chiede che se ci fosse un’azienda interessata rilevare lo stabilimento in crisi, in continuità occupazionale e produttiva, l’offerente «possa accedere al sostegno della struttura commissariale per la ricostruzione». Questo perché, insiste Bakkali, «sarebbe assurdo che una multinazionale (la società austriaca Mayer-Melnhof Packaging ndr) che delocalizza abbia più titolo a chiedere indennizzi rispetto a un’azienda italiana che vuole salvare un’impresa e i suoi dipendenti». Per la deputata sia Agnes che la ex Farmografica «sono temi troppo importanti per lasciare spazio a divisioni partitiche: la politica ravennate in passato ha già saputo dimostrarsi unita quando ad essere in ballo è l’interesse del territorio, spero che possa essere così anche in questo caso».