Ravenna, Parco delle dune, lavori a partire da inizio anno

RAVENNA. Partiranno a inizio anno i lavori per il primo stralcio del progetto del Parco delle dune a Porto Corsini, nel comune di Ravenna. Opera compensativa per la realizzazione del nuovo Terminal crociere, in capo all’Autorità di sistema portuale. Sullo status quo del progetto da 10 milioni di euro si interessa il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, segnalando in un question time, discusso questo pomeriggio in Consiglio comunale, che la relativa gara è stata revocata il 7 maggio scorso, per proseguire solo sulla parte a servizio del terminal di sei ettari sui 18 complessivi. Da luglio, replica l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, ci sono state delle “evoluzioni”: la gara sospesa a maggio riguarda solo i primi sei ettari e a giugno è stato ripubblicato il bando. Il 5 novembre scorso, prosegue l’assessore, è stato individuato il vincitore e sono in corso le verifiche di legge. Nelle prossime settimane ci sarà l’aggiudicazione dei lavori al vincitore e “i lavori partiranno a inizio 2026 per concludersi prima dell’estate”. Per quanto riguarda gli altri 12 ettari, il progetto esecutivo ha un valore di sette milioni di euro, di cui 1,5 dalla Regione ed è nell’elenco annuale del 2026 delle opere dell’Autorità di sistema portuale. La gara, informa Cameliani, sarà indetta a inizio anno e l’aggiudicazione ci sarà entro l’estate. Mentre i lavori partiranno al termine della stagione crocieristica. “Se tutto va bene ci sarà un anno di ritardo” sul progetto che interessa maggiormente la località, con Porto Corsini a subire danni sia a livello di traffico che di rumore dal Terminal crociere, commenta Ancisi che è al lavoro per un odg condiviso con la maggioranza per una serie di misure compensative per la frazione.