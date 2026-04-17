Ravenna, parcheggiare ai lidi: ecco le tariffe, il Navetto Mare gratuito torna dal 25 aprile

Ravenna
  • 17 aprile 2026
Foto Fiorentini
Foto Fiorentini

Da sabato 25 aprile sarà attivo il Navetto Mare, il servizio gratuito di bus navetta finanziato dal Comune di Ravenna, servizio ritenuto imprescindibile per adeguare offerta e domanda di accessibilità, che collega i parcheggi gratuiti di via del Marchesato e di via Trieste al litorale di Marina di Ravenna e il parcheggio di via Trieste al litorale di Punta Marina Terme (entro il mese di giugno è previsto che il Navetto raggiunga anche il parcheggio di via Baroncelli, sempre a Punta Marina Terme). Il calendario attualmente definito è valido fino al 2 giugno ed è consultabile al seguente link: https://www.startromagna.it/navetto-mare-2026/ Gli orari e le giornate di attivazione successivi saranno aggiornati, sempre sul sito di Start Romagna, con una pubblicazione dedicata. E dal 7 giugno tornerà, come l’anno scorso, la gratuità della linea bus 60, tutti i giorni dal parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna, proseguendo verso viale delle Nazioni e fino al traghetto.

Le tariffe dei parcheggi

Come ogni anno, contestualmente all’attivazione del Navetto, entra in vigore (dal 25 aprile al 13 settembre) la sosta a pagamento negli spazi regolati da parcometro di Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido di Dante, Marina Romea, Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio. Le tariffe sono le stesse dell’anno scorso: 1 euro all’ora, con possibilità di forfait valido 9 ore al costo di 6 euro; oppure di forfait giornaliero valido dalle 9 al termine della sosta a pagamento, al costo di 10 euro.

Rispetto al 2025 l’Amministrazione ha introdotto la seguente novità: nei venerdì di giugno, luglio e fine agosto, non si paga dalle 9 ma dalle 12 (in aprile, maggio e settembre al venerdì non si paga, mentre venerdì 1 maggio e dal 2 al 22 agosto si pagherà dalle 9).

Riassumendo, questo il calendario completo relativo a giorni e orari della sosta a pagamento, dal 25 aprile al 13 settembre: tutti i sabati dalle 9 alle 2, tutte le domeniche dalle 9 alle 22 (tranne 2, 9, e 16 agosto, quando si paga dalle 9 alle 2); a partire dal 5 giugno tutti i venerdì dalle 12 alle 2 (tranne 1 maggio, 7, 14 e 21 agosto, quando si paga dalle 9 alle 2). Da sabato 2 a sabato 22 agosto si paga tutti i giorni dalle 9 alle 2.

Tra le novità di quest’anno anche i lavori di riqualificazione del parcheggio camper di Marina di Ravenna (via del Marchesato) rinnovato e dotato di fontana e pozzetto di scarico, dove dal 25 aprile al 13 settembre si potrà parcheggiare pagando una tariffa giornaliera (in vigore tutti i giorni) di 6 euro (validità 24 ore), con una durata massima della sosta di 72 ore.

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