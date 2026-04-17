Ravenna, parcheggiare ai lidi: ecco le tariffe, il Navetto Mare gratuito torna dal 25 aprile

Da sabato 25 aprile sarà attivo il Navetto Mare, il servizio gratuito di bus navetta finanziato dal Comune di Ravenna, servizio ritenuto imprescindibile per adeguare offerta e domanda di accessibilità, che collega i parcheggi gratuiti di via del Marchesato e di via Trieste al litorale di Marina di Ravenna e il parcheggio di via Trieste al litorale di Punta Marina Terme (entro il mese di giugno è previsto che il Navetto raggiunga anche il parcheggio di via Baroncelli, sempre a Punta Marina Terme). Il calendario attualmente definito è valido fino al 2 giugno ed è consultabile al seguente link: https://www.startromagna.it/navetto-mare-2026/ Gli orari e le giornate di attivazione successivi saranno aggiornati, sempre sul sito di Start Romagna, con una pubblicazione dedicata. E dal 7 giugno tornerà, come l’anno scorso, la gratuità della linea bus 60, tutti i giorni dal parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna, proseguendo verso viale delle Nazioni e fino al traghetto.