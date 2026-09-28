Ravenna, parcheggi e nuove tariffe: si parte giovedì 1 ottobre

Entreranno in vigore giovedì 1 ottobre le modifiche al piano sosta all’interno del Comune di Ravenna dopo i primi mesi dalla sua entrata in vigore. L’aggiornamento è stato effettuato anche alla luce delle analisi sui comportamenti dei cittadini, degli spunti emersi durante il percorso di ascolto nelle assemblee pubbliche e in base ai confronti con le associazioni di categoria. Tutta via di Roma diventa zona 2, con la trasformazione da zona 1 a zona 2 del tratto di via di Roma da via Alberoni a via Cerchio.

A fronte di un alto indice di gradimento rispetto all’utilizzo e agli abbonamenti mensili introdotti, si è deciso inoltre di aumentare le zone 3 includendo le strade vicino alla Rocca Brancaleone, al parcheggio di Porta Gaza, via Cura e via Vallona, che da zona a tariffa 2 passeranno così a zona a tariffa 3, al prezzo di un euro l’ora e 4 euro al giorno, con un abbonamento mensile di 35 euro. Per ogni zona a tariffa 3, inoltre, si è scelto di inserire la possibilità di sottoscrivere un abbonamento semestrale. L’abbonamento semestrale, valido per tutte le zone a tariffa 3, si potrà sottoscrivere online al costo di 180 euro e permetterà, di fatto, di poter risparmiare il costo di un mese. Le modalità di sottoscrizione sono disponibili sul sito di Azimut, mentre gli abbonamenti mensili si potranno continuare ad effettuare nei parcometri.

Accanto alla scelta di continuare a mantenere gratuiti vari parcheggi in attestazione al centro e all’implementazione della linea 1 e 1b gratuite, il Comune ha inoltre espresso la volontà di acquisire spazi privati da adibire alla sosta. Una scelta precisa, sottolineata anche dal progetto di raddoppio del parcheggio di via Beatrice Alighieri, “per garantire maggiore accessibilità al centro città a beneficio di residenti, lavoratori e di chi, ogni giorno, raggiunge Ravenna”, evidenzia il Comune.