Ravenna, parapiglia sul treno: due ragazzi portati in questura

RAVENNA - Intervento delle volanti della polizia e dei carabinieri nella mattinata di domenica in stazione a Ravenna. Sul treno regionale delle 8, diretto verso Bologna, sono saliti gli agenti, allertati dal capotreno. Un gruppo di ragazzi secondo quanto trapelato, si sarebbe accapigliato. Risultato: corsa ferma un’ora e due giovani portati in questura dalla polizia per essere identificati. Sul posto a dare manforte agli agenti della questura anche i carabinieri. Una delle persone coinvolte è stata anche leggermente ferita e assistita da un’ambulanza della pubblica assistenza.