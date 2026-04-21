Ravenna, Paola Ceccarelli alla Direzione Assistenziale di Ausl Romagna e Tiziana Marzulli alla guida del Distretto sanitario

Nata in svizzera, cinquantadue anni, la dottoressa Paola Ceccarelli vanta un solido percorso accademico e professionale iniziato nel 1993 in ambito clinico all’ospedale Bufalini di Cesena per poi dedicarsi al coordinamento di processi sanitari per la qualità e l’assistenza delle cure. Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche all’Università degli Studi di Firenze e specializzata con un master 2° livello in ‘Funzioni direttive e gestione servizi sanitari’ all’Università degli studi di Bologna, attualmente è docente a contratto per Unibo. Prima di questo nuovo ruolo, ha diretto la Direzione Infermieristica e Tecnica di Cesena e i Distretti Sanitari di Cesena-Valle Savio e Rubicone.

Nuove nomine per l’Ausl Romagna: la dottoressa Paola Ceccarelli è la nuova direttrice della Direzione Assistenziale Aziendale e la dottoressa Tiziana Marzulli è stata nominata alla guida del Distretto Sanitario di Ravenna

La dottoressa Ceccarelli parteciperà al processo di pianificazione strategica, promuovendo assetti organizzativi innovativi e flessibili, capaci di rispondere all’evoluzione dei bisogni della popolazione e alla complessità organizzativa dei servizi. La sua azione punterà al rafforzamento dei modelli assistenziali, alla valorizzazione delle risorse umane, anche attraverso il rafforzamento dei percorsi di sviluppo professionale e di carriera per le professioni sanitarie, qualità e sicurezza dei servizi e delle cure, ai percorsi di prevenzione e promozione della salute e di presa in carico delle persone assistite per garantire continuità assistenziale e integrazione ospedale territorio.

Originaria di Bari, cinquantun anni, la dottoressa Tiziana Marzulli si è Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari per poi specializzarsi in Igiene e Medicina preventiva all’Università degli Studi di Perugia. Ha consolidato la propria carriera professionale in Umbria, come medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva del Servizio Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia incaricata per l’implementazione del progetto “Patient Blood Management” e collaborando anche con la Regione Umbra per la sperimentazione di un sistema di stratificazione della popolazione per profili di rischio.