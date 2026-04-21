Ravenna, Paola Ceccarelli alla Direzione Assistenziale di Ausl Romagna e Tiziana Marzulli alla guida del Distretto sanitario

Nuove nomine per l’Ausl Romagna: la dottoressa Paola Ceccarelli è la nuova direttrice della Direzione Assistenziale Aziendale e la dottoressa Tiziana Marzulli è stata nominata alla guida del Distretto Sanitario di Ravenna
I nuovi incarichi sono stati conferiti a seguito di apposite procedure di selezione pubblica e formalizzati con delibere del Direttore generale dell’Ausl della Romagna, Tiziano Carradori, per i prossimi cinque anni.
Nata in svizzera, cinquantadue anni, la dottoressa Paola Ceccarelli vanta un solido percorso accademico e professionale iniziato nel 1993 in ambito clinico all’ospedale Bufalini di Cesena per poi dedicarsi al coordinamento di processi sanitari per la qualità e l’assistenza delle cure. Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche all’Università degli Studi di Firenze e specializzata con un master 2° livello in ‘Funzioni direttive e gestione servizi sanitari’ all’Università degli studi di Bologna, attualmente è docente a contratto per Unibo. Prima di questo nuovo ruolo, ha diretto la Direzione Infermieristica e Tecnica di Cesena e i Distretti Sanitari di Cesena-Valle Savio e Rubicone.