Ravenna, Paola Ceccarelli alla Direzione Assistenziale di Ausl Romagna e Tiziana Marzulli alla guida del Distretto sanitario

Ravenna
  • 21 aprile 2026
Foto Massimo Fiorentini
Foto Massimo Fiorentini
Paola Ceccarelli e Tiziana Marzulli
Paola Ceccarelli e Tiziana Marzulli

Nuove nomine per l’Ausl Romagna: la dottoressa Paola Ceccarelli è la nuova direttrice della Direzione Assistenziale Aziendale e la dottoressa Tiziana Marzulli è stata nominata alla guida del Distretto Sanitario di Ravenna

I nuovi incarichi sono stati conferiti a seguito di apposite procedure di selezione pubblica e formalizzati con delibere del Direttore generale dell’Ausl della Romagna, Tiziano Carradori, per i prossimi cinque anni.

Nata in svizzera, cinquantadue anni, la dottoressa Paola Ceccarelli vanta un solido percorso accademico e professionale iniziato nel 1993 in ambito clinico all’ospedale Bufalini di Cesena per poi dedicarsi al coordinamento di processi sanitari per la qualità e l’assistenza delle cure. Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche all’Università degli Studi di Firenze e specializzata con un master 2° livello in ‘Funzioni direttive e gestione servizi sanitari’ all’Università degli studi di Bologna, attualmente è docente a contratto per Unibo. Prima di questo nuovo ruolo, ha diretto la Direzione Infermieristica e Tecnica di Cesena e i Distretti Sanitari di Cesena-Valle Savio e Rubicone.

#getAltImage_v1($tempImage)
Paola Ceccarelli (Fiorentini)

La dottoressa Ceccarelli parteciperà al processo di pianificazione strategica, promuovendo assetti organizzativi innovativi e flessibili, capaci di rispondere all’evoluzione dei bisogni della popolazione e alla complessità organizzativa dei servizi. La sua azione punterà al rafforzamento dei modelli assistenziali, alla valorizzazione delle risorse umane, anche attraverso il rafforzamento dei percorsi di sviluppo professionale e di carriera per le professioni sanitarie, qualità e sicurezza dei servizi e delle cure, ai percorsi di prevenzione e promozione della salute e di presa in carico delle persone assistite per garantire continuità assistenziale e integrazione ospedale territorio.

Originaria di Bari, cinquantun anni, la dottoressa Tiziana Marzulli si è Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari per poi specializzarsi in Igiene e Medicina preventiva all’Università degli Studi di Perugia. Ha consolidato la propria carriera professionale in Umbria, come medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva del Servizio Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia incaricata per l’implementazione del progetto “Patient Blood Management” e collaborando anche con la Regione Umbra per la sperimentazione di un sistema di stratificazione della popolazione per profili di rischio.

#getAltImage_v1($tempImage)
Tiziana Marzulli (Fiorentini)

Dal 2017 opera in Romagna, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente medico di ‘Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica’ al Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità di Ravenna, con un incarico professionale qualificato in assistenza sanitaria territoriale.

La sua missione sarà incentrata sul rafforzamento della medicina di prossimità, valorizzando il ruolo chiave delle Case della Comunità quali luoghi aperti, accessibili. L’obiettivo è promuovere un lavoro di équipe che offra percorsi di cura strutturati e integrati, riducendo le disuguaglianze di accesso e facilitando processi partecipati con la comunità per intercettare precocemente le fragilità e costruire consapevolezza, orientamento e fiducia verso i servizi.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui