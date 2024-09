Ravenna, palestre in ristrutturazione: anno non semplice per le società sportive

RAVENNA Il piano palestre dell’amministrazione comunale sarà eccezionalmente di un solo anno. Ad annunciarlo è l’assessore allo Sport, Giacomo Costantini, a pochi giorni dal tradizionale avvio delle attività del ricco panorama sportivo del territorio. «Siamo una comunità molto vivace - dice l’assessore -. Decine e decine di società, grazie alle loro attività, garantiscono grandi opportunità in molteplici discipline. Questa ricchezza si traduce in un grande bisogno di spazi cui bisogna dare risposte. Attraverso il bando per la concessione in uno temporaneo delle palestre per la stagione sportiva 2024/2025 abbiamo disciplinato la materia cercando di soddisfare le esigenze di tutti, dando priorità allo sport di base, ai progetti sociali e anche ai risultati sportivi. Il piano è stato approvato in questi giorni e abbiamo deciso di renderlo valido solo per un anno (di solito è biennale ndr) perché già dall’autunno 2025 contiamo di avere nuovi spazi a disposizione che ci permetteranno di adottare nuove soluzioni».

Costantini parla di una stagione di transizione: «Abbiamo tre palestre fuori gioco per lavori in corso; si tratta delle strutture del liceo classico, dell’istituto Callegari e della scuola Pasini. In quest’ultima la palestra non è a disposizione perché è stata riconvertita in mensa per effetto di un cantiere in esecuzione all’interno dell’istituto. La mancanza di questi tre spazi preziosi ci ha costretti a individuare soluzioni alternative e un aiuto fondamentale è arrivato dalle tensostrutture presenti sul territorio a Ravenna, Fornace Zarattini, Campiano, Savarna. Abbiamo raggiunto un accordo con i concessionari per permettere a più società di utilizzarle sopperendo alla minore disponibilità di spazi».

L’assessore spiega che già per la stagione sportiva 2025/2026 ci dovrebbero essere più strutture a disposizione: «Innanzitutto sarà portato a termine l’intervento, di competenza della Provincia, per la palestra del Callegari, e di lì a poco dovrebbe essere pronta anche la palestra della succursale del liceo scientifico e poi il liceo classico. A queste si aggiungeranno, più avanti nel tempo, le due palestre del nuovo palazzetto dello Sport e la palestra di Ponte Nuovo. Il panorama sportivo si può inoltre avvalere sulle due piastre polivalenti nuove e già operative, a Campiano e Savarna, e quella che invece sarà realizzata a San Zaccaria che sarà completata nella stagione 2026-2027».