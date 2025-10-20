Ravenna, otto anni da interinale: fa causa all’azienda che arreda gli yacht

Per otto anni si è occupato di assemblaggio di luci e impianti elettrici su yacht e navi da crociera per la stessa azienda. Ogni giorno alla stessa postazione, con le stesse mansioni e sotto gli stessi capi reparto. In mano, tuttavia, non aveva alcun contratto da dipendente, quantomeno non con la ditta di componenti nautici per la quale prestava servizio. Risultava assunto invece di un’agenzia interinale che di volta in volta gli ha rinnovato il contratto. Almeno fino a febbraio di quest’anno, quando, improvvisamente e senza nessun apparente motivo, il rapporto di lavoro che lo vedeva ormai esperto non è più stato confermato. Quando ha chiesto spiegazioni sul motivo, la risposta sarebbe stata questa: “Non ti vogliono in azienda”. Un messaggio reso ancor più esplicito allorquando, dopo una prima missiva inviata tramite un avvocato, anziché ricevere chiarimenti ha dovuto dare lui spiegazioni sulle ragioni che lo avevano costretto a chiedere un parere legale.

Nasce da qui la causa di lavoro promossa dall’operaio, 28enne ravennate sia contro l’agenzia interinale, sia contro l’azienda situata in una frazione del Ravennate, rivendicando il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.