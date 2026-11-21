Cento euro per una firma e ore di lavori di pubblica utilità messe solo sulla carta e mai svolte. Corruzione e falso. Accuse che ieri sono costate gli arresti domiciliari per Massimo Marendon e Maurizio Gabelli, fino a pochi giorni fa presidente e vice presidente dell’associazione Amici degli animali. Si sono dimessi entrambi dalle rispettive cariche alcuni giorni fa, prima dell’interrogatorio preventivo davanti al giudice per le indagini preliminari Fedirica Lipovscek, al termine del quale si è pronunciata sulla richiesta di misura cautelare avanzata dal sostituto procuratore Angela Scorza. Difeso dagli avvocati Claudio Cicognani ed Enrico Ferri, Gabelli si è avvalso della facoltà di non rispondere, contrariamente a Marendon, assistito dall’avvocato Filippo Bianchini.

L’ordinanza ricostruisce un sistema che, secondo l’accusa, avrebbe permesso a 33 persone sottoposte a lavori di pubblica utilità o alla messa alla prova di ottenere attestazioni di attività mai effettuate o svolte soltanto in minima parte. Il tutto all’interno del centro “Cà Ponticelle”, in via degli Zingari Caduti nei Lager, struttura destinata al ricovero degli animali e gestita dall’associazione.

A far partire l’inchiesta era stato l’esposto presentato nel luglio 2025 da una volontaria. Aveva segnalato alla Polizia locale che a occuparsi degli animali non c’era quasi mai nessuno, a fronte invece di un atteso viavai di persone inviate dal Tribunale al fine di chiudere i rispettivi guai con la giustizia. Da lì erano partiti appostamenti, acquisizioni di documenti e soprattutto l’analisi delle immagini delle telecamere installate nei pressi della struttura. I riscontri, secondo il gip, avrebbero confermato la presenza di numerose persone sui registri senza una corrispondente attività lavorativa. Il meccanismo, stando alla ricostruzione accusatoria, non si sarebbe fermato alla falsificazione dei fogli di presenza. Le attestazioni sarebbero poi confluite nelle relazioni finali inviate all’Ufficio di esecuzione penale esterna, inducendo i funzionari a certificare il regolare completamento dei percorsi e consentendo così al giudice di dichiarare estinto il reato.

L’inchiesta avrebbe raccolto elementi probatori riguardo la cessione di denaro. Come due banconote da 50 euro consegnate a Gabelli da uno dei soggetti inviati per le map. Non solo denaro. L’accusa ipotizza anche che l’attestazione delle ore scolte sia stata concessa in cambio di effusioni sessuali (circostanza tuttavia non avvalorata dal gip).

Quanto a Marendon, invece, viene accusato di aver avvallato le false attestazioni finali, pur non occupandosi direttamente del coordinamento quotidiano dei volontari, contribuendo a far funzionare il sistema.

A sostegno dell’ipotesi ci sarebbero svariate intercettazioni telefoniche e scambi di messaggi via chat. Frasi tipo, “Sembrano fatte con lo stampino”, riferite alle firme, oppure allusioni a un “sistema marcio” e telefonate giunte ad avvisi di garanzia appena notificati additando i due referenti dell’associazione, “siete responsabili e noi siamo vittime”. Per finire nella più esplicita di tutte le intercettazioni, attribuita a Gabelli: “Se viene qualcuno ci inc...”.