Ravenna, operazione Ghost Credits: giro di fatture false per oltre 2 miliardi di euro, scoperta la truffa deI software VIDEO

Il provvedimento rientra nell’operazione Ghost Credits, indagine svolta sotto la direzione della Procura Europea – sede di Bologna a contrasto di un’articolata “frode carosello”, di carattere transnazionale, nel settore della produzione e della distribuzione di software e prodotti informatici.

Le Fiamme Gialle di Ravenna, attraverso l’esecuzione di perquisizioni locali, intercettazioni ambientali e telefoniche, attività di cooperazione giudiziaria in Svizzera, Antille olandesi (Curacao), Belgio, Lettonia, Olanda e Ungheria, hanno potuto accertare l’esistenza di un “giro” di fatture per operazioni inesistenti - tra il 2017 ed il 2022 - complessivamente stimato in oltre 2 miliardi di euro, con il coinvolgimento di oltre 100 soggetti giuridici ed altrettante persone fisiche in ambito nazionale ed estero. Ciò ha originato diversi filoni d’inchiesta, con il conseguente interessamento di più Autorità Giudiziarie territorialmente competenti sui soggetti ritenuti responsabili, che hanno accolto le richieste formulate dalla medesima Procura Europea.

La misura cautelare da ultimo disposta, pertanto, consolidando il quadro investigativo emerso, si aggiunge agli ulteriori analoghi provvedimenti emessi pochi mesi fa dai GIP di Ravenna e Roma, portando complessivamente a 76 i milioni di euro di cui è stato ordinato il sequestro preventivo.