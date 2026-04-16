Ravenna, operazione Ghost Credits: giro di fatture false per oltre 2 miliardi di euro, scoperta la truffa deI software VIDEO

Una truffa gigantesca da oltre 2 miliardi. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torino nei confronti di una società di capitali, operante nella provincia di Torino, fino al raggiungimento di circa 36 milioni di euro di imposte evase.
Il provvedimento rientra nell’operazione Ghost Credits, indagine svolta sotto la direzione della Procura Europea – sede di Bologna a contrasto di un’articolata “frode carosello”, di carattere transnazionale, nel settore della produzione e della distribuzione di software e prodotti informatici.