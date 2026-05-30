Ravenna, operazione ad alto impatto: 8 arresti per spaccio e una violenta aggressione alla stazione

Ha interessato anche Ravenna un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo che si è conclusa ieri. Un’operazione della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. Per quanto riguarda il territorio di Ravenna, le attività si sono concentrate soprattutto in prossimità dei giardini Speyer, Stazione Ferroviaria e sul litorale: nel complesso, sono stati arrestati sette maggiorenni, per lo più per reati inerenti gli stupefacenti, ed un minorenne per una violenta aggressione in zona stazione; sequestrati, per porto abusivo, due coltelli e modici quantitativi di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e diverse piante di marijuana; una decina, invece, le persone segnalate all’Autorità Giudiziaria per la commissione di reati connessi allo cessione di sostanze stupefacenti e di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.