Ravenna, operaio morto sulla piattaforma Brenda: martedì 17 novembre due ore di sciopero dei metalmeccanici

Due ore di sciopero nel settore metalmeccanico in tutta la provincia di Ravenna. Le ha proclamate la Fiom Cgil per martedì 17 novembre, nelle ultime due ore di ogni turno, per chiedere piena luce sulla morte di Avdiljveap Deari, il lavoratore 47enne di origini macedoni residente da tempo nel Ravennate e dipendente della Donelli Srl, deceduto mercoledì 11 novembre sulla piattaforma Brenda, nell’Adriatico al largo di Pesaro.

Nell’esprimere vicinanza ai familiari della vittima, il sindacato solleva forti interrogativi sulle condizioni di sicurezza dell’impianto offshore. Il segretario generale della Fiom Cgil Ravenna, Andrea Mingozzi, chiede di accertare al più presto le cause e la dinamica dell’accaduto, sottolineando come, anche nell’ipotesi di un malore improvviso, l’operaio non sarebbe dovuto finire in acqua. A destare ulteriori perplessità sono anche le modalità del salvataggio: secondo quanto ricostruito dal sindacato, il 47enne sarebbe stato recuperato solo grazie al gesto coraggioso di un collega che si è tuffato in mare per soccorrerlo. Da qui la richiesta di fare immediata chiarezza sui protocolli di emergenza previsti sulla piattaforma.