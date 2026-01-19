Ravenna, operaio cade durante la costruzione di una piattaforma nei cantieri Rosetti Marino

Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi all’interno dei cantieri della Rosetti Marino. Un operaio 30enne di origine egiziana, dipendente di una ditta esterna, è caduto da un’altezza di circa 2/3 metri, rendendo necessario soccorso d’urgenza da parte del 118 e il trasporto all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono intervenute la Polizia di Frontiera e la Medicina del Lavoro. Stando a quanto si apprende, il lavoratore era impegnato nei lavori di costruzione di una piattaforma. La struttura era già circondata da un’impalcatura, mentre all’interno erano in corso le operazioni per fabbricare una torre di salita. L’operaio sarebbe caduto mentre cercava di verificare quali parti mancassero per implementare il ponteggio, forse sporgendosi eccessivamente. Saranno i successivi accertamenti a stabilire l’esatta sequenza dell’accaduto ed eventuali responsabilità. Nel frattempo il cantiere non è stato posto sotto sequestro.