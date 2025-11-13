Ravenna, operai si barricano in un cantiere in via di Roma: strada chiusa, sul posto forze dell’ordine e pompieri

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 13 novembre, all’incrocio tra via di Roma e via Diaz, nel centro di Ravenna. Tre operai, che lamentano il mancato pagamento di alcune spettanze, si erano barricati all‘interno del cantiere in cui stavano lavorando. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, carabinieri e guardia di finanza.

Per motivi di sicurezza il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico. Gli agenti stanno conducendo una delicata opera di mediazione per convincere i lavoratori a desistere. Dall’impalcatura gli operai hanno lanciato a terra alcuni pezzi di cartone, mentre intorno si è radunata molta gente attirata dal trambusto. In un primo momento si era pensato che gli operai volessero anche minacciare di dare fuoco al cantiere, ma in realtà avevano acceso un fuoco ma solo per scaldarsi.

La situazione è ancora in evoluzione, con le forze dell’ordine impegnate a riportare la calma e a garantire la sicurezza dell’area.