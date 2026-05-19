Ravenna, online le graduatorie per i centri estivi

RAVENNA. A Ravenna sono online le graduatorie di ammissione ai servizi estivi nido e ai centri ricreativi estivi materna (Crem) comunali per l’estate 2026, consultabili fino a venerdì 22 maggio. Entro quella data le famiglie devono accettare o rinunciare ai turni assegnati. Sulla base delle rinunce, il Comune procederà allo scorrimento delle liste d’attesa, per garantire risposte alle famiglie. Per consultare le graduatorie e avere maggiori informazioni è possibile consultare il link: https://comune.ravenna.it/novita/news/servizi-estivi-nido-e-centri -ricreativi-estivi-materna-crem-estate-2026-elenco-ammessi/. Per l’estate 2026, il Comune garantisce, in continuità con lo scorso anno, 915 turni quindicinali per i servizi estivi nido e 900 turni quindicinali per i Crem, distribuiti su otto sedi di nidi d’infanzia e sei sedi di scuola dell’infanzia, dislocati nel territorio comunale. L’individuazione delle sedi ha tenuto conto della disponibilità dei plessi in relazione ai lavori di manutenzione programmati durante il periodo estivo. Nel periodo di apertura del bando, dal 24 marzo al 7 aprile, sono pervenute 459 domande di iscrizione per i Crem e 410 domande per il servizio estivo nido, per un totale di 1.291 turni richiesti per i Crem e 1.123 turni richiesti per il servizio estivo nido. I posti disponibili consentono di soddisfare circa l’82% delle richieste presentate per i servizi estivi nido e circa il 70% delle richieste presentate per i Crem. Per orientare le famiglie non accolte, il Comune continua a rendere disponibile anche il portale “Oasi 31” (www.oasi31.it), per conoscere tutti i servizi e i contesti ludico-ricreativi estivi privati che attivi sul territorio, da tre a 17 anni. L’offerta privata anche per la fascia di età tre-sei è diversificata e, insieme al Comune, contribuisce a dare risposta alle necessità delle famiglie.