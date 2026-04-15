Ravenna, omicidio alla Darsena: una donna va a deporre dei fiori e viene perseguitata da uno stalker, 26enne senegalese arrestato

Va a deporre dei fiori e un biglietto sul luogo dell’omicidio alla Darsena e viene perseguitata da uno stalker. La Polizia di Stato, nel primo pomeriggio di ieri, ha proceduto all’arresto in flagranza, per violazione del divieto di avvicinamento, con applicazione di braccialetto elettronico, di un senegalese, di 26 anni. Una misura cautelare emessa a suo tempo per atti persecutori.

Il braccialetto elettronico ha fornito alla sala operativa della Questura la posizione dell’individuo in Zona Darsena, nelle vicinanze della parte offesa, una donna italiana di 26 anni che si trovava in quel luogo per deporre dei fiori e un bigliettino nel tratto di strada dove, nel corso della notte precedente, era avvenuto l’omicidio di un altro giovane senegalese

Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno intercettato l’uomo a breve distanza dalla donna con la quale tentava di parlare. Gli agenti hanno denunciato l’uomo anche per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il pm di turno ha disposto che l’arrestato fosse collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’odierna udienza di convalida.