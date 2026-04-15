Ravenna, omicidio alla Darsena: il presunto autore in stato di fermo in ospedale

Omicidio in zona Darsena nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 aprile: nella mattinata di oggi i Carabinieri di Ravenna hanno dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 36enne originario del Mali, per il reato di omicidio aggravato dai futili motivi.

Il provvedimento è scaturito dall’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, coordinati dal Pubblico Ministero, avviata all’alba di ieri a seguito del rinvenimento di un cadavere nella zona della Darsena. Sono state effettuate minuziose attività di sopralluogo che hanno permesso di ricostruire la dinamica, indirizzando le indagini verso il 36enne sottoposto a fermo. Lo stesso presunto autore del reato, nel corso di una possibile lite prima dell’omicidio, ha riportato lesioni presumibilmente compatibili con un colpo di oggetto contundente che hanno comportato il ricovero presso l’ospedale di Ravenna, luogo in cui i Carabinieri hanno proceduto alla notifica del fermo. Ora il fermato si trova piantonato presso l’ospedale, in attesa di essere tradotto in carcere non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno.