Ravenna, omaggio a Teodorico a 1500 anni dalla scomparsa: coinvolta anche Galeata

In vista del 2026, anno in cui ricorrerà il quindicesimo centenario della morte di Teodorico (30 agosto 526) Comune di Ravenna, Musei Nazionali di Ravenna, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Galeata e Archidiocesi di Ravenna-Cervia hanno avviato una collaborazione operativa per un progetto condiviso di valorizzazione del patrimonio teodoriciano attraverso un programma unitario di iniziative sul territorio. In tal senso la giunta comunale ha recentemente approvato uno schema di un protocollo d’intesa tra tutti i soggetti coinvolti. “L’occasione del centenario - sostiene l’assessore alle Politiche culturali e turismo Fabio Sbaraglia - riafferma la centralità storica del nostro territorio e della nostra città, e ci consegna l’opportunità di dare vita a un percorso di valorizzazione che dovrà coinvolgere tutte le forze istituzionali ma anche le migliori energie creative e culturali. Questo protocollo è il primo passo a cui seguirà subito la costituzione di un comitato scientifico e organizzativo la cui prima missione sarà quella di ottenere dal ministero della Cultura l’istituzione delle celebrazioni a livello nazionale. L’obiettivo è strutturare un programma che tenga insieme eventi, attività di ricerca e studio, attività di divulgazione ma anche azioni di conservazione”.