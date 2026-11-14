Ravenna. Oltre mille incidenti dall’inizio dell’anno: 11 vittime sulle strade della città

Sono 1.148 gli incidenti stradali rilevati dall’inizio dell’anno a Ravenna dalla Polizia locale, un bilancio pesante che conta 11 vittime, 12 persone in prognosi riservata e 668 sinistri con feriti. I dati, diffusi in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, restituiscono l’immagine di una rete viaria ancora troppo spesso teatro di imprudenze ricorrenti. La causa principale degli schianti resta infatti la velocità non adeguata alle condizioni della strada o del traffico, seguita dal mancato rispetto delle precedenze, dei semafori e delle distanze di sicurezza, senza dimenticare le irregolarità come l’assenza di cinture, assicurazione o revisione.

Preoccupa anche il fronte della guida in stato di alterazione: su oltre mille automobilisti controllati in seguito a un incidente, 73 sono risultati positivi all’alcoltest - con 35 casi oltre la soglia critica di 1,5 - mentre 18 persone sono state trovate sotto l’effetto di stupefacenti. Un capitolo particolarmente critico riguarda infine gli utenti più deboli della strada. Dall’inizio dell’anno si contano 149 sinistri con ciclisti coinvolti, che hanno causato 142 feriti e due decessi, e 54 investimenti di pedoni con altrettanti due morti e 52 feriti. A questi si aggiungono 26 incidenti con bici a pedalata assistita, uno dei quali mortale, e 11 con monopattini, numeri che spingono il comando ravennate a richiamare tutti, dai conducenti ai pedoni, a una maggiore prudenza e responsabilità.