Ravenna, oltre 40 cassonetti andati a fuoco da gennaio: scoperto il giovane piromane seriale

È stato individuato il giovane piromane seriale che a Ravenna ha appiccato almeno tre dei numerosi incendi di cassonetti, che nelle scorse settimane hanno interessato in particolare la zona di via Carlo Levi e via Antica Milizia. La Polizia locale, dopo accurate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Bologna, ha dunque scoperto il presunto autore. Gli incendi si sono susseguiti già a partire dal mese di gennaio, di notte, con una frequenza quasi settimanale, provocando da un lato il danneggiamento di oltre quaranta contenitori, per danni che superano i 40.000 euro. Dall’altro la forte preoccupazione dei residenti, per la vicinanza delle fiamme alle auto in sosta, alle abitazioni e al verde pubblico, ma anche alle linee di fornitura dei servizi essenziali, con il rischio di rimanere senza utenze.